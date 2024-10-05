В черном платье и вьетнамках: очаровательная Дженнифер Энистон в объективах папарацци

55-летнюю актрису подловили в образе total black.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала очаровательная Дженнифер Энистон. Актриса в сопровождении охраны садилась в автомобиль и, увидев фотографов, мило улыбнулась и помахала им.
Звезда была одета в черное платье миди, сочетав его с черными вьетнамками с ремешками-косичками.
У Энистона были распущены волосы, очки-авиаторы на лице, нежный макияж, золотые серьги-кольца в ушах и золотые браслеты на запястье. На плече у нее висела черная кожаная плетеная сумка.
Напомним, Дженнифер Энистон на церемонии премии "Эмми" появилась в жемчужном платье Oscar de la Renta без бретелек, в босоножках на каблуках и с идеальной укладкой.
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