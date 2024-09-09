В черном платье и высоких перчатках: Анджелина Джоли посетила премьеру фильма в Торонто

Американская актриса Анджелина Джоли после Венецианского кинофестиваля, где презентовала с коллегами фильм "Мария", отправилась в Канаду, чтобы посетить Международный кинофестиваль в Торонто. В рамках этого мероприятия актриса появилась на премьере фильма "Без крови", поскольку является автором сценария этой картины.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На красную дорожку Джоли вышла в черном однотонном платье от Модного дома Dolce & Gabbana. Наряд имел мелкие горизонтальные складки по всей длине, а на юбке был шлейф.

Анджелина носила платье в сочетании с высокими черными перчатками. Также она сделала лаконичную укладку и макияж с акцентом на глазах. Мероприятие актриса посетила со своим приемным сыном Паксом, который надел на премьеру черный классический костюм и белую рубашку.

Анджелина Джоли с сыном Паксом / Фото: Associated Press

Главные роли в фильме сыграли Сельма Хайек и Демиан Бичир и поэтому позировали с Джоли перед фотографами. Сальма была в роскошной бордовом платье от Gucci трендового оттенка.

Анджелина Джоли, Сельма Хайек и Демиан Бичир / Фото: Associated Press

Литературной основой сценария стал роман итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови". Главная героиня истории - девочка по имени Нина, на глазах у которой были убиты ее родители. Спустя много лет она случайно встречает убийцу.

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