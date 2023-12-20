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В черном платье и высоких перчатках: Розамунд Пайк на премьере фильма в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье и высоких перчатках: Розамунд Пайк на премьере фильма в Лондоне

Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

Для продвижения фильма со своим участием она выбрала классическое маленькое черное платье, которое разбавила несколькими деталями.

Актриса Розамунд Пайк посетила показ фильма "Солтберн", который состоялся в отеле Ham Yard в Лондоне. Мероприятие было довольно камерным.

Розамунд появилась традиционно в наряде от Модного дома Dior - черном однотонном платье-миди без рукавов. Дополняли ее лук высокие кожаные перчатки, пояс с золотистой пряжкой на талии, а также кружевные ботильоны со шнуровкой.

Этот лаконичный образ актриса завершила прической с собранными волосами, макияжем и серьгами в ушах.

Розамунд Пайк / © Getty Images
Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

Фильм, который пришла продвигать актриса, рассказывает о студенте Оксфордского университета, который становится одержимым богатым однокурсником по колледжу, который приглашает его провести лето в поместье своей эксцентричной семьи. Розамунд сыграла в фильме одну из главных ролей.

Также напомним, что Пайк была среди номинантов на премию "Оскар" за роль в фильме с запутаным сюжетом "Исчезнувшая", который являлся адаптацией одноименного романа Гиллиан Флинн. Ее партнером по картине выступил Бен Аффлек.

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Дата публикации
Просмотры
550
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