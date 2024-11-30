В черном платье и за руку с бойфрендом: Моника Беллуччи приехала на фестиваль в Марокко

60-летняя Моника Беллуччи и ее 66-летний возлюбленный Тим Бертом появились на Международном кинофестивале в Марракеше.
Беллуччи выбрала для светского выхода эффектное черное платье с бархатной накидкой, с кремовой фактурной подкладкой и разрезами по бокам. Образ Моника дополнила парой черных туфель на платформе с открытым носком и маленькой сумкой с россыпью камней. У Беллуччи были распущены каштановые волосы, а на лице был насыщенный макияж глаз. Из украшений актриса надела несколько колец и драгоценный браслет на запястье.
Ее партнер был элегантен в костюме-тройке, состоящем из черного однобортного пиджака, черно-белой рубашки в горошек и строгих брюк. Он дополнил свой образ элегантными черными туфлями.
Отметим, Моника Беллуччи обожает черные наряды. Ранее звезда демонстрировала лук в платье с V-образным декольте на фотоколле Венецианского кинофестиваля.
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