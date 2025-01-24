В черном платье и жакете: Риз Уизерспун засветила декольте в стильном луке

Риз Уизерспун присоединилась к Уиллу Ферреллу на специальном показе фильма "You're Cordially Invited UK" в Лондоне.
48-летняя актриса надела элегантное черное платье с разрезом на бедрах и подходящий к нему блейзер, позируя с 57-летним актером на мероприятии, состоявшемся в London Palladium.
Платье Риз состояло из кружевного верха и пояса, который идеально подчеркивал ее талию и было с глубоким вырезом на декольте. У звезды были распущены волосы и зачесаны по пробору, в ушах серьги-висюльки и насыщенный макияж на лице. Риз сделала маникюр в светлом оттенке и дополнила аутфит черными туфлями-лодочками на высоких каблуках.
Уилл Феррелл был одет в темно-серый костюм, который он дополнил серой рубашкой и бордовым галстуком.
В фильме Риз играет продюсера Black Sheep Productions Марго, которая добровольно организует свадьбу своей младшей сестры. Уилл играет заядлого пекаря Джима, который с нетерпением ждет свадьбы своей дочери Дженни. Марго и Джим решают забронировать место проведения своих церемоний на одном и том же курорте на отдаленном острове побережья Каролины в один и тот же день, 1 июня. Но никто не обнаруживает ошибку бронирования на один день.
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