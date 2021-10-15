В черном платье и желтых лодочках: новый безупречный лук Виктории Бекхэм

Британский дизайнер продолжает свой визит в США.

Викторию Бекхэм снова сфотографировали в Нью-Йорке папарацци. На этой неделе Викки использует каждую возможность предстать перед публикой во всей красе. Вчера дизайнер посетила Bergdorf Goodman - это роскошный универмаг, расположенный на Пятой авеню в центре Манхэттена, где была представлена косметическая линейка Бекхэм.

Виктория Бекхэм / Getty Images

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47-летняя звезда сперва продефилировала перед камерами фотографов возле отеля. В этот день она была одета в черное платье длины миди на одно плечо, а в руках несла плетеную сумку Bottega Veneta. Лук Виктория сочетала с желтыми туфлями на каблуках, фирменными солнцезащитными очками и легкой укладкой и макияжем, который, несомненно, был сделан средствами из ее линейки Victoria Beckham Beauty.

Виктория Бекхэм / Getty Images

Вчера Виктория посещала шоу Джимми Фэллона, где появилась в белоснежном деловом образе - белом комбинезоне с декольте и черными аксессуарами.

В тот же день дизайнера заметили в полностью черном луке, в котором она сочетала оверсайз рубашку и брюки-клеш.

Виктория Бекхэм / Getty Images

А еще ранее она блистала в оранжевом платье, когда ее сфотографировали возле отеля, а также в красном джемпере и желтых брюках клеш, в таком аутфите дизайнер появилась на шоу "Доброе утро, Америка".

Виктория Бекхэм / Getty Images

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