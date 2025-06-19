В черном платье из фактурной ткани: Скарлетт Йоханссон на премьере фильма в Берлине

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

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40-летняя Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», которая прошла в Берлине. В фильме актриса является одной из исполнительниц ключевых ролей, поэтому к ней было приковано особенно много внимания, а также к выбранному ею наряду.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт и ее стилист Кейт Янг выбрали для красной дорожки платье от Модного дома Balmain. Это был наряд черного цвета, без бретелек и прямого фасона. У него было декольте-сердце, а также подчеркнутая талия, спереди платье украшали большие золотые пуговицы. Однако главной особенностью и изюминкой платья Скарлетт было то, что оно сшито из текстурной ткани, которая напоминает кожу рептилии — это был оригинальный ход бренда, чтобы намекнуть на тематику фильма, в котором рассказывается о динозаврах.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Напомним, что днем ранее Скарлетт Йоханссон посетила также премьеру фильма в Лондоне, где продемонстрировала гламурное платье с бисером от Vivienne Westwood, которое было украшено драпировками.

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Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press