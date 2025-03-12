В черном платье креативного дизайна: 22-летняя Дженна Ортега блистала на премьере фильма

Актриса Дженна Ортега, прославившаяся ролью в сериале "Уэнздей", пока производство второго сезона этого шоу еще в работе, посещает в перерыве между съемками другие премьеры. В частности она появилась на презентации фильма "Смерть единорога" в Нью-Йорке, поскольку сыграла в этом фильме главную роль с актером Полом Раддом.

На премьере она появилась в черном платье от британского бренда David Koma. Наряд был креативного дизайна, без бретелек с прозрачной вставкой на талии, а также очень высоким разрезом на юбке, который открывал ее ноги.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ Дженны дополнили туфли на каблуках, украшения, длинный маникюр винного цвета, а также яркий макияж глаз, который визажисты ей сделали черным каялом.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Также Дженна посетила показ этого фильма в рамках кинофестиваля South by Southwest. Надела в тот день она костюм в клетку глен из осенней коллекции Oscar de la Renta 2025.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Читайте также: