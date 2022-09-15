В черном платье на бретельках: стильная звезда "Игры престолов" Софи Тернер на премьере фильма

Для своего появления она выбрала лаконичный образ от известного бренда.

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в фэнтезийном сериале "Игра престолов", вернулась в мир шоу-бизнеса и стала активно посещать светские мероприятия и премьеры. Перерыв в появлении на публике 26-летняя знаменитость сделала из-за беременности. Родила Софи в июле, и это для нее и ее мужа Джо Джонаса вторая дочь, почти два года назад у пары также родилась девочка, которую назвали Вилла. Имя второй малышки звездные супруги пока не разглашают.

14 сентября Софи посетила премьеру фильма "Отомсти за меня" - это черная комедия, в которой рассказывается, как бывшая королева элитной старшей школы заключает сделку со скромной новенькой, чтобы вместе отомстить обидчикам.

На красной дорожке актриса появилась в атласном черном платье миди от бренда Louis Vuitton.

Софи Тернер / Фото: Associated Press

Наряд был фасона футляр, имел небольшие разрезы и декоративные молнии. Образ Софи дополнила черными туфлями с золотым мысом и укладкой "голливудская волна".

Софи Тернер / Фото: Associated Press

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