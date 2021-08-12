В черном платье на одно плечо: Лили Аллен продемонстрировала вечерний образ в Лондоне

В черном платье на одно плечо: Лили Аллен продемонстрировала вечерний образ в Лондоне

Все чаще звезды начинают появляться на публике, посещать различные мероприятия и даже играть в театре.

Лили Аллен попала под прицел фотографов, когда покидала Лондонский театр Ноэля Кауарда, где играла в постановке триллера 2:22 A Ghost Story.

После премьеры звезда оделась в длинное черное платье на одно плече от Taller Marmo. Наряд был украшен страусиным перьем, что придавало ему легкости и оригинальности. Волосы Лили собрала в высокую прическу, а на руке у нее было несколько браслетов. Также перья отлично контрастировали с объемным силуэтом платья.

Лили Аллен / Getty Images

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