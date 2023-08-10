В черном платье на тонких бретельках: красивая Алина Байкова показала новое фото

Супермодель выглядела очень элегантно и женственно, хотя ее наряд и был довольно лаконичным.

Украинка Алина Байкова показала новый снимок с отдыха. На этот раз она поделилась селфи, которое сделала в черном бархатном платье на тонких бретельках.

Наряд Алины имел соблазнительное декольте в форме сердца и лаконичные чашки. Образ Байкова дополнила легким макияжем, подчеркнув глаза только золотистыми тенями, а также несколькими украшениями - бриллиантовыми серьгами-пусетами и серьгой в виде полумесяца.

Волосы супермодель собрала в простой и немного небрежный хвост.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Напомним, что сейчас девушка проводит время в Европе. Не так давно Алина показывала красивые фотографии с отдыха на острове Капри в различных купальниках и в патриотичном луке с надписью F*ck you Putin.

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