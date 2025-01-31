В черном платье от своего бренда: Виктория Бекхэм посетила вечеринку с семьей

Это одна из самых известных семей Британии и они всегда приходят поддержать друг друга.
Британский модельер и бывшая участница группы Spice Girls - Виктория Бекхэм - вместе с двумя сыновьями Ромео и Крузом, а также дочерью Харпер, посетила вечеринку бренда Boss. Фотографиями с мероприятия она поделила с своем Instagram.
Мероприятие было организовано ее мужем - бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом, который сотрудничает с брендом. Он снялся в новой рекламной кампании этой известной марки.
50-летняя Виктория появилась на вечеринке в платье собственного бренда Victoria Beckham, а ее единственная дочь - 13-летняя Харпер - надела платье из шелка в пол.
Также на празднике можно было увидеть девушек сыновей Бекхэмов. Новая возлюбленная Круза, Джеки Апостел, которая старше него на 11 лет, пришла в белом костюме и красном кружевном белье. Ромео тоже вывел в свет новую возлюбленную Ким Тернбулл. Девушка пришла в черных брюках с разрезами и жакете.
Ролик, в котором снялся муж Виктории получился очень эффектным. Дэвид появляется в видео в нижнем белье.
Старший сын пары Бруклин не празднике не появился, поскольку живет в США со своей женой Николой.
Читайте также:
- Подчеркнула фигуру: Виктория Бекхэм показала, как выглядит ее идеальное платье
- Берет пример со свекрови: Никола Пельтц надела неподходящую обувь для прогулки по пустыне
- В халате и с книгой: Виктория Бекхэм показала, как проводит время на отдыхе