В черном платье от своего бренда: Виктория Бекхэм посетила вечеринку с семьей

Это одна из самых известных семей Британии и они всегда приходят поддержать друг друга.

Британский модельер и бывшая участница группы Spice Girls - Виктория Бекхэм - вместе с двумя сыновьями Ромео и Крузом, а также дочерью Харпер, посетила вечеринку бренда Boss. Фотографиями с мероприятия она поделила с своем Instagram.

Мероприятие было организовано ее мужем - бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом, который сотрудничает с брендом. Он снялся в новой рекламной кампании этой известной марки.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

50-летняя Виктория появилась на вечеринке в платье собственного бренда Victoria Beckham, а ее единственная дочь - 13-летняя Харпер - надела платье из шелка в пол.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Также на празднике можно было увидеть девушек сыновей Бекхэмов. Новая возлюбленная Круза, Джеки Апостел, которая старше него на 11 лет, пришла в белом костюме и красном кружевном белье. Ромео тоже вывел в свет новую возлюбленную Ким Тернбулл. Девушка пришла в черных брюках с разрезами и жакете.

Виктория Бекхэм и ее семья / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм и ее семья / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Ролик, в котором снялся муж Виктории получился очень эффектным. Дэвид появляется в видео в нижнем белье.

Старший сын пары Бруклин не празднике не появился, поскольку живет в США со своей женой Николой.

Читайте также:

Улыбка Виктории Бекхэм (10 фото)