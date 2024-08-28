В черном платье-пальто и брюках: Вайнона Райдер вышла на фотоколл в Венеции

В последний раз на этом кинофестивале она появлялась в 2012 году.

В Венеции 28 августа стартовал ежегодный международный кинофестиваль. В этом году картиной-открытием мероприятия стал фильм режиссера Тима Бертона "Битлджюс Битлджюс" - продолжение фильма 1988 года.

Как и в первой версии, в сиквеле одну из главных ролей сыграла Вайнона Райдер, поэтому появилась в Венеции на фотоколле.

Звезда выбрала готический наряд, который состоял из очень длинного платья-пальто с длинными рукавами, пуговицами и рюшами на декольте. Носила Вайнона его в сочетании с черными брюками и ботинками.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

Также на глазах у нее были солнцезащитные очки, на руках несколько украшений, а волосы Райдер распустила.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили ее коллеги, которые сыграли в фильме: Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега и Моника Беллуччи.

Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ Вайноны же был в том же стиле, что и ее недавний, для фотоколла в Лондоне. Тогда к фотографам она вышла в черном пальто от бренда Elena Dawson, которое украш воротник-стойка и белые пуговицы.

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