Шоу-бизнес
84
1 мин

В черном платье-пальто и на шпильках: Рене Зеллвегер приняла участие в открытии статуи Бриджит Джонс

56-летняя актриса в скромном образе посетила открытие памятника ее легендарной персонажке из серии романтических фильмов.

Алина Онопа
Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер / © Associated Press

В Лондоне на Лестер-сквер состоялось открытие статуи Бриджит Джонс, на котором присутствовала исполнительница этой легендарной роли — Рене Зеллвегер.

Статуя Бриджит Джонс / © Associated Press

Статуя Бриджит Джонс / © Associated Press

Статуя Бриджит Джонс / © Associated Press

Статуя Бриджит Джонс / © Associated Press

Актриса появилась там в черном платье-пальто длины миди прямого кроя, с V-образным вырезом и прорезанными карманами.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. Она собрала волосы в низкий небрежный хвост, сделала легкий макияж и решила обойтись без украшений.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Поддержать Рене пришли ее звездные коллеги Салли Филлипс, Лео Вудолл и Чиветел Эджиофор.

Салли Филлипс и Рене Зеллвегер / © Associated Press

Салли Филлипс и Рене Зеллвегер / © Associated Press

Салли Филлипс, Лео Вудолл, Рене Зеллвегер и Чиветел Эджиофор / © Associated Press

Салли Филлипс, Лео Вудолл, Рене Зеллвегер и Чиветел Эджиофор / © Associated Press

Мероприятие также посетила писательница Хелен Филдинг, на основе серии книг которой сняты фильмы о Бриджит Джонс.

Рене Зеллвегер и Хелен Филдин / © Associated Press

Рене Зеллвегер и Хелен Филдин / © Associated Press

84
