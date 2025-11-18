- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье-пальто и на шпильках: Рене Зеллвегер приняла участие в открытии статуи Бриджит Джонс
56-летняя актриса в скромном образе посетила открытие памятника ее легендарной персонажке из серии романтических фильмов.
В Лондоне на Лестер-сквер состоялось открытие статуи Бриджит Джонс, на котором присутствовала исполнительница этой легендарной роли — Рене Зеллвегер.
Актриса появилась там в черном платье-пальто длины миди прямого кроя, с V-образным вырезом и прорезанными карманами.
Аутфит актриса дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. Она собрала волосы в низкий небрежный хвост, сделала легкий макияж и решила обойтись без украшений.
Поддержать Рене пришли ее звездные коллеги Салли Филлипс, Лео Вудолл и Чиветел Эджиофор.
Мероприятие также посетила писательница Хелен Филдинг, на основе серии книг которой сняты фильмы о Бриджит Джонс.