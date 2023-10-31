В черном платье с аппликацией: 68-летняя вдова певца Дэвида Боуи блистала на гала-вечере

Она выглядела гламурно, а платье подчеркнуло ее плечи.

Супермодель 90-х и вдова культового британского музыканта и певца Дэвида Боуи - Иман - крайне редко появляется на публике, однако решила посетить гала-концерт по случаю 20-летия благотворительной организации Wayuu Taya, который прошел в Нью-Йорке.

68-летняя женщина появилась перед камерами в черном платье А-силуэта. Наряд не имел бретелек, был создан из ткани с черной вышивкой, а также большими серебристыми аппликациями с камнями.

Вечерний лук модель дополнила серьгами с бриллиантами и изумрудами, черными туфлями и маникюром бордового оттенка. Волосы Иман распустила и сделала макияж с коричневым блеском на губах и серыми тенями на глазах.

Иман / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетил британский певец Стинг и его жена Труди Стайлер. Пара позировала перед фотографами обнявшись.

Стинг и Труди Стайлер / Фото: Associated Press

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