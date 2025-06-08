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- Шоу-бизнес
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В черном платье с аппликациями от Mugler: стройная Майли Сайрус сходила на вечернее шоу
Артистка в образе total black появилась в гостях у Джимми Фэллона.
Майли Сайрус посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке, где рассказала о своем девятом студийном альбоме Something Beautiful, презентация которого состоялась 30 мая.
В эфире она появилась в черном платье приталенного силуэта от бренда Mugler, вдохновленного осенней коллекцией одежды бренда 1998 года, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Наряд был украшен бархатными черными аппликациями, имел небольшой V-образный вырез сверху, карманы и разрез спереди на юбке.
Аутфит Сайрус дополнила капроновыми черными колготками и черными замшевыми остроносыми туфлями с ремешками на щиколотках.
Майли сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и украсила уши лаконичными золотистыми серьгами.
Напомним, Майли Сайрус попала в объективы папарацци в дерзком луке: асимметричном топе, джинсовых мини-шортах и колготах в сетку.