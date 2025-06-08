ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

В черном платье с аппликациями от Mugler: стройная Майли Сайрус сходила на вечернее шоу

Артистка в образе total black появилась в гостях у Джимми Фэллона.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке, где рассказала о своем девятом студийном альбоме Something Beautiful, презентация которого состоялась 30 мая.

В эфире она появилась в черном платье приталенного силуэта от бренда Mugler, вдохновленного осенней коллекцией одежды бренда 1998 года, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Наряд был украшен бархатными черными аппликациями, имел небольшой V-образный вырез сверху, карманы и разрез спереди на юбке.

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус / © Getty Images

Аутфит Сайрус дополнила капроновыми черными колготками и черными замшевыми остроносыми туфлями с ремешками на щиколотках.

Майли сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и украсила уши лаконичными золотистыми серьгами.

Напомним, Майли Сайрус попала в объективы папарацци в дерзком луке: асимметричном топе, джинсовых мини-шортах и колготах в сетку.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie