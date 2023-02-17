В черном платье с бахромой: модель Фрида Аасен посетила с мужем Неделю моды в Нью-Йорке

Норвежская супермодель Фрида Аасен появилась среди гостей показа новой коллекции бренда Michael Kors, который прошел в Нью-Йорке в рамках Недели моды. На фэшн-шоу в этот раз демонстрировали коллекцию осень-зима 2023.

Для своего выхода в свет девушка выбрала однотонное черное платье с бахромой на подоле, которое дополнила черным кожаным поясом с золотой пряжкой.

Также в образе Фриды были элегантные босоножки на шнуровке и вечерняя квадратная сумка на золотых цепочках. Макияж и прическу модель решила сделать лаконичными.

Фрида Аасен / Фото: Associated Press

На мероприятие Фрида пришла со своим мужем Томми Чиаброй - владельцем компании Royal Yacht, которая занимается продажей и арендой яхт, а также организацией круизов. Роскошная свадьба пары состоялась в прошлом году в Италии.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / Фото: Associated Press

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