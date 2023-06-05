В черном платье с бахромой на юбке: стильная Джессика Бил на презентации сериала

Голливудская актриса Джессика Бил продемонстрировала свой отменный вкус на мероприятии в Лос-Анджелесе. 41-летняя звезда посетила презентацию второго сезона сериала-триллера "Жестокое лето".

Для этого мероприятия актриса выбрала total black look от бренда Michael Kors, который включал в себя платье-майку с длинной бахромой на юбке и черный блейзер, который она надела, накинув на плечи. Наряд был впервые представлен в коллекции осень-зима 2023.

Образ актриса дополнила сапогами ботфортами, массивным кожаным ремнем на талии, клатчем от Tyler Ellis и украшениями от бренда Tiffany & Co.

Джессика Бил / Фото: Associated Press

Также Джессика собрала волосы в высокую прическу и сделала легкий нюдовый макияж.

Джессика Бил / Фото: Associated Press

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