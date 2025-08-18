В черном платье с бахромой: нидерландская модель в кокетливом образе прогулялась по городу

Лаура Селия

Реклама

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с прогулки по городу, для которой она выбрала кокетливый аутфит.

Лаура Селия

Девушка надела черное платье без бретелек и с длинной игривой бахромой на подоле. Наряд прекрасно обтягивал стройную фигуру Лауры.

Лаура Селия

Лаура Селия

Образ Селия дополнила темными мюлями и замшевой серой сумкой с логотипом Chanel. Она сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук золотыми украшениями.

Реклама

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в соблазнительном белье с цветами попила чаю на балконе.