В черном платье с бахромой: нидерландская модель в кокетливом образе прогулялась по городу
Что бы Лаура Селия ни надела, она во всем выглядит хорошо.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с прогулки по городу, для которой она выбрала кокетливый аутфит.
Девушка надела черное платье без бретелек и с длинной игривой бахромой на подоле. Наряд прекрасно обтягивал стройную фигуру Лауры.
Образ Селия дополнила темными мюлями и замшевой серой сумкой с логотипом Chanel. Она сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук золотыми украшениями.
Напомним, Лаура Селия в соблазнительном белье с цветами попила чаю на балконе.