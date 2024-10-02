В черном платье с бантом на шее: Селена Гомес блистала в луке Vera Wang на премьере фильма

Звезда подчеркнула фигуру роскошным вечерним нарядом.
Актриса и певица Селена Гомес появилась на 62-м Нью-Йоркском кинофестивале, поскольку на нем презентовали фильм "Эмилия Перес", где она сыграла.
На этом мероприятии звезда появилась в длинном черном вечернем платье. Ее наряд был от известного бренда Vera Wang. У платья был халтер, драпировка на декольте, талия и бедра были подчеркнуты. Интересным элементом платья стал бант на спине.
Также Селена надела высокие черные перчатки, собрала волосы в прическу, надела гламурные бриллиантовые серьги-капли и сделала красивый макияж.
Позировала на мероприятии она также с коллегами: Зои Салданой, Адрианой Пасс, Карлой Софией Гаскон. Особенно выделялась Зои, поскольку надела гламурное красное платье с глубоким V-образным декольте от Ferragamo.
А вот как Селена радовалась, когда получила роль в этом фильме, она показала в Instagram. Эмоции девушки такие искренние и милые!
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