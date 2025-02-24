В черном платье с баской от Loewe: красивая Эль Фэннинг блистала перед фотографами на церемонии

Награды на этом мероприятии присуждается за достижения в кино и сериалах с 1995 года.
Актриса Эль Фэннинг выглядела сногсшибательно и очень элегантно в черном платье, которое выбрала для церемонии вручения наград Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards). Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, а Эль блистала перед фотографами в бренде Loewe.
Это было платье-бюстье украшенное объемной баской, которая делала наряд более необычным. Платье выполнено из двух видов ткани - верх был из бархата, а вот юбка была прямой, длинной и сделанной из атласного шелка. Свой образ Ель дополнила украшениями от бренда Cartier, а также лаконичной укладкой и ярким макияжем с красной помадой.
В этот раз на мероприятие она пришла без старшей сестры Дакоты, а ведь еще совсем недавно сестры-актрисы посетили вместе церемонию "Золотой глобус". С ними тогда мероприятие посетила также их бабушка, на которую Дакота и Эль очень похожи.
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