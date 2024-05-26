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В черном платье с белым бантом: Деми Мур в элегантном образе сияла на закрытии Каннского кинофестиваля

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В черном платье с белым бантом: Деми Мур в элегантном образе сияла на закрытии Каннского кинофестиваля

Деми Мур / Фото: Associated Press

61-летняя актриса выглядела очаровательно на Лазурном побережье.

Деми Мур появилась на церемонии закрытия 77-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке актриса предстала в элегантном образе.

Она надела вечернее черное платье-бюстье со складками сверху, большим белым бантом и разрезом на юбке.

Деми Мур / © Associated Press
Деми Мур / Фото: Associated Press

Лук Мур дополнила черными босоножками на шпильках. Она распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и розовыми румянами и красный маникюр. Уши Деми украсила бриллиантовыми серьгами в виде цветов с каплями, а руки – кольцами.

Деми Мур / © Associated Press
Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, Деми Мур на благотворительном вечере amfAR продемонстрировала аутфит в белом платье с глубоким декольте от бренда Loewe.

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