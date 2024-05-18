В черном платье с бисером на груди: Дуа Липа посетила музыкальную церемонию в красивом наряде

Девушка привлекла внимание дерзкими платьями, которые прекрасно смотрелись на ее фигуре.

Британская певица Дуа Липа посетила 59-ю церемонию вручения премии Академии кантри-музыки, которая состоялась в американском штате Техас. На мероприятии она появилась в эффектном черном платье с длинной шелковой юбкой и и полупрозрачным верхом.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Наряд был фасона "русалка" и верхняя его часть украшена бусами и аппликацией из бисера в виде ракушек. Наряд она дополнила высокой гладкой прической, макияжем и множеством бриллиантовых украшений. Маникюр Дуа сделала насыщенного винного оттенка.

На этом мероприятии она вскоре переоделась, поскольку вышла на сцену в необычном платье от Versace. Наряд был с высокой горловиной и сложного дизайна, поскольку на нем были мелкие дырки.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Подобный стиль вечерних платьев один из самых любимых у певицы. Напомним, что на церемонию Brit Awards в Лондоне она тоже пришла в черном платье от Versace. Ее дерзкий кожаный наряд эффектно подчеркивал фигуру.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

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