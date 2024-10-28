В черном платье с большими яркими цветами: актриса Зои Дойч на премьере нового триллера

29-летняя американская звезда Зои Дойч появилась на кинофестивале AFI Fest в Лос-Анджелесе, в рамках которого состоялась премьера нового фильма Клинта Иствуда - "Присяжный №2". Возможно, этот триллер, станет последним фильмом режиссера, которому на данный момент уже 94 года.

Зои в фильме досталась второстепенная роль, но на фотоколл она вышла в очень милом платье, которое сделало ее звездой вечера. На актрисе было черное платье с тонкими бретельками от бренда Oscar de la Renta. Наряд является частью коллекции весна-лето 2025 на нем присутствует большая цветочная вышивка с пайетками.

Наряд она дополнила бриллиантовыми украшениями, укладкой, черными туфлями на каблуках и нежным макияжем.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

Заметно, что актриса отращивает волосы, которые не так давно отрезала сделав прическу пикси. На такой смелый шаг она пошла ради роли - Зои сыграла Джин Сиберг - известную актрису новой французской волны.

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