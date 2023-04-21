В черном платье с декольте: актриса Александра Даддарио в роскошном образе на мероприятии

Образ был простым, но очень соблазнительным. Также платье идеально подчеркивало фигуру Александры.

Звезда нашумевшего сериала "Белый лотос", 37-летняя актриса Александра Даддарио, посетила вечеринку в Лондоне посвященную 60-летию часов Carrera разработанных компанией TAG Heuer в 1963 году.

На мероприятии она появилась в довольно простом черном приталенном платье на широких бретельках, но с очень глубоким V-образным декольте. Ее образ был от бренда Dior.

Дополнили образ красная помада, скромная прическа и украшения с бриллиантами. Руку актрисы украшали часы Carrera.

Александра Даддарио / Фото: Associated Press

В Instagram она показа также несколько кадров подготовки к мероприятию и свои аксессуары.

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