В черном платье с декольте: Анджелина Джоли под прицелом фотографов в Нью-Йорке

Оскароносная актриса уже третий день подряд появляется на публике в черном платье.

Американская суперзвезда Анджелина Джоли приехала в Нью-Йорк с семьей, активно проводит там время и ходит с детьми на шопинг. Также ее заметили с сыном Паксом в районе Сохо.

Актриса была одета в элегантный и сдержанный наряд с V-образным декольте, длинными рукавами и поясом на талии с широкой пряжкой. Лук она дополнила сумкой-клатчем от Saint Laurent, черными туфлями-лодочками и стильными солнцезащитными очками. Украшения в этом образе у Анджелины все были золотыми и довольно лаконичными. Также актриса решила немного осветлить волосы и сделала омбре.

Под прицел фотографов попал и сын женщины - 19-летний Пакс. Парень уже несколько дней в городе с матерью и везде ее сопровождает. На нем была серая рубашка, белая футболка, штаны и кеды.

Анджелина Джоли с сыном Паксом / Фото: Getty Images

В подобном образе актрису уже фотографировали, но тогда свои луки она дополняла тренчами.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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