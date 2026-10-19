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- Шоу-бизнес
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В черном платье с декольте и эффектным шлейфом: Джессика Альба показала идеальный вечерний образ для гала-вечера
45-летняя голливудская актриса продемонстрировала изысканный вечерний аутфит.
Джессика Альба появилась на гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе в элегантном наряде. Она выглядела очаровательно, много улыбалась, приветствовала фотографов и с удовольствием позировала перед камерами.
На ней было вечернее черное платье макси, созданное на заказ модным домом Tamara Ralph. Наряд имел приталенный силуэт, который красиво подчеркнул стройную фигуру актрисы, и соблазнительное декольте, украшенное пышными воланами из полупрозрачной черной ткани. Открытые плечи придали образу женственности.
Главной изюминкой платья стал эффектный многослойный шлейф из воздушного черного тюля, который красиво расстилался по полу.
На шее Джесс сверкала изящная золотая цепочка с подвеской с большим зеленым камнем и мелкими белыми. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в форме цветов.
Альба сделала красивую прическу с локонами и макияж с розовыми румянами и блеском на губах.
Напомним, Джессика Альба в брюках-палаццо пришла на модный показ.