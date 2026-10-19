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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В черном платье с декольте и эффектным шлейфом: Джессика Альба показала идеальный вечерний образ для гала-вечера

45-летняя голливудская актриса продемонстрировала изысканный вечерний аутфит.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Альба

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба появилась на гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе в элегантном наряде. Она выглядела очаровательно, много улыбалась, приветствовала фотографов и с удовольствием позировала перед камерами.

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

На ней было вечернее черное платье макси, созданное на заказ модным домом Tamara Ralph. Наряд имел приталенный силуэт, который красиво подчеркнул стройную фигуру актрисы, и соблазнительное декольте, украшенное пышными воланами из полупрозрачной черной ткани. Открытые плечи придали образу женственности.

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Главной изюминкой платья стал эффектный многослойный шлейф из воздушного черного тюля, который красиво расстилался по полу.

На шее Джесс сверкала изящная золотая цепочка с подвеской с большим зеленым камнем и мелкими белыми. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в форме цветов.

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Альба сделала красивую прическу с локонами и макияж с розовыми румянами и блеском на губах.

Напомним, Джессика Альба в брюках-палаццо пришла на модный показ.

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