В черном платье с декольте: Линдсей Лохан вышла в свет с мужем-арабским бизнесменом

Актриса Линдсей Лохан вернулась после рождения ребенка в мир кино и в преддверии рождественских праздников презентует публике романтическую комедию.

В этот раз она сыграла в фильме "Наш маленький секрет" (Our Little Secret), который выйдет на Netflix.

Презентация фильма состоялась в Парижском театре в Нью-Йорке. На публику красавица-актриса вышла в длинном черном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2025.

Ее наряд имел глубокое декольте украшенное деталями с бисером и камнями, а также прозрачную шифоновую юбку из-под которой было видно шорты. Образ Линдсей дополнила роскошным гламурным макияжем, укладкой с легкими локонами, украшениями с бриллиантами и золотым браслетом The Love от Cartier.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Мероприятие она посетила с мужем и отцом своего ребенка - арабским бизнесменом Бадером Шаммасом. Об помолвке с ним Лохан объявила в 2021 году, после трех лет отношений. Бадер является гражданином Кувейта и членом семьи Шаммас, одной из двенадцати христианских семей Кувейта. 3 апреля 2022 года Лохан и Шаммас поженились. В июле 2023 года актриса родила сына в Дубае, где она проживает с 2014 года.

Линдсей Лохан и Бадер Шаммас / Фото: Getty Images

Сюжет фильма рассказывает о том, как обиженные друг на друга бывшие обнаруживают, что их новые пары - брат и сестра, так что им придется провести Рождество под одной крышей, скрывая свою романтическую историю.

Фильм выходит в рамках сотрудничества Линдсей с Netflix. В 2022 году в преддверии праздничного сезона с ее участием также компанией был выпущен романтический фильм "Незабываемое Рождество" - это добрый фильм для уютного зимнего вечера.

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