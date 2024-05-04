В черном платье с декольте-сердцем: 73-летняя Джейн Сеймур поразила роскошной внешностью на красной дорожке

73-летняя актриса Джейн Сеймур, прославившаяся ролью в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" 1973 года, посетила мероприятие SeriesFest в городе Денвере.

К фотографам актриса вышла в платье ниже колен черного цвета, которое идеально сидело на ее фигуре и красиво ее подчеркивало. Декольте платья было выполнено в форме сердца, а также украшено стразами. Дополнила актриса наряд белым жакетом, который полностью была усыпан стразами, а также туфлями на каблуках.

Длинные волосы звезда распустила и уложила в легкие локоны.

Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Сеймур также вышла на публику. Она посетила 49-ю церемонию вручения премии AFI Life Achievement Award, которая в этом году была посвящена актрисе Николь Кидман. Перед камерами Джейн блистала в гламурном платье расшитом пайетками.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

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