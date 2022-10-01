Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном платье с декольте в форме сердца: Моника Беллуччи на светском приеме в Париже

Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном платье с декольте в форме сердца: Моника Беллуччи на светском приеме в Париже

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Светская жизнь Парижа бушует полным ходом. В столице Франции продолжается Неделя моды, в рамках которой происходит много разных мероприятий.

58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи посетила вечеринку Carita - Maison De Beaute, прошедшую на днях. На мероприятии знаменитость появилась в черном платье с длинными рукавами и V-образным вырезом в форме сердца, которая при вспышках камер переливалась маленькими блестками.

Какая обувь была на Монике в этот раз было не видно, а в руках она держала черно-оранжевый клатч на ремешке-цепочке.

Свой вечерний аутфит Беллуччи дополнила тонкой цепочкой на шее, красивой укладкой и макияжем.

Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Отметим, что черный – любимый цвет итальянской актрисы. Чаще всего на светских раутах звезда появляется именно в черных нарядах. Возможно, это связано с тем, что традиционно считается, что черный цвет стройнит фигуру. 

Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images
Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images
Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация