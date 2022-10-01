В черном платье с декольте в форме сердца: Моника Беллуччи на светском приеме в Париже

Светская жизнь Парижа бушует полным ходом. В столице Франции продолжается Неделя моды, в рамках которой происходит много разных мероприятий.

58-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи посетила вечеринку Carita - Maison De Beaute, прошедшую на днях. На мероприятии знаменитость появилась в черном платье с длинными рукавами и V-образным вырезом в форме сердца, которая при вспышках камер переливалась маленькими блестками.

Какая обувь была на Монике в этот раз было не видно, а в руках она держала черно-оранжевый клатч на ремешке-цепочке.

Свой вечерний аутфит Беллуччи дополнила тонкой цепочкой на шее, красивой укладкой и макияжем.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Отметим, что черный – любимый цвет итальянской актрисы. Чаще всего на светских раутах звезда появляется именно в черных нарядах. Возможно, это связано с тем, что традиционно считается, что черный цвет стройнит фигуру.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

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