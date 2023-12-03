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В черном платье с драпировками: роскошная София Вергара сияла в обтягивающем наряде в арабской стране

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
432
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье с драпировками: роскошная София Вергара сияла в обтягивающем наряде в арабской стране

София Вергара / Фото: Associated Press

Для мероприятия она вібрала платье в любимом стиле.

51-летняя колумбийская актриса София Вергара посетила Саудовскую Аравию. В этой стране, в рамках Международного кинофестиваля на Красном море, прошел гала-вечер Women In Cinema, посвященный вкладу женщин в развитие кинематографа, на котором появилась и София.

София Вергара / © Associated Press
София Вергара / Фото: Associated Press

Для мероприятия звезда выбрала платье своего любимого фасона - приталенное и без бретелек. Наряд идеально подчеркивал роскошную фигуру знаменитости, а также был однотонным. Единственным украшением наряда стала драпировка на декольте и талии, а также ассиметричный подол.

Вечерний образ женщина дополнила босоножками на высоких каблуках и бриллиантовыми украшениями. Также она сделала красивый макияж и прическу с объемными локонами.

София Вергара / © Associated Press
София Вергара / Фото: Associated Press

Также совсем скоро с участием Вергары выйдет криминальный мини-сериал "Гризельда", снованный на биографии колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко. Премьера сериала о криминальном пути женщины состоится 25 января 2024 года и будет состоять из шести серий.

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Дата публикации
Просмотры
432
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