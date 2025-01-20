В черном платье с эффектным декольте: невеста Джеффа Безоса посетила светский вечер в честь Трампа

Мероприятие было посвящено инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Гостьей мероприятия стала стала журналистка и телеведущая Лорен Санчес, а также ее жених Джефф Безос. Пару заметили, когда они болтали с еще одним миллиардером Илоном Маском и дочерью Трампа Иванкой.

55-летняя Санчас надела по такому случаю черное длинное платье-бюстье от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Верхняя его часть была расшита мелким бисером и подчеркивала декольте, а вот юбку украшала мелкая складка и длинный шлейф.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Также можно заметить, что образ она дополнила роскошным бриллиантовым колье на шее, браслетом, несколькими кольцами и серьгами. Волосы невеста Безоса уложила в элегантную вечернюю прическу.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Деталями наряда Лорен поделилась на свой странице в Instagram.

Старшая же дочь Трампа - Иванка - ошеломила своим роскошным цветочным платьем. Она появилась в красивом платье макси по фигуре, которую на заказ специально для этого вечера для нее создал бренд Oscar de la Renta.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

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