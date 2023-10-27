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В черном платье с эффектным корсетом: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо восхитила нарядом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
4767
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье с эффектным корсетом: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо восхитила нарядом

Камила Морроне / Фото: Associated Press

Для появления на публике она выбрала образ в черном цвете и лаконичные украшения.

26-летняя американская актриса и модель Камила Морроне, которую многие помнят больше как девушку Леонардо Ди Каприо, посетила 18-й Римский кинофестиваль. Камила посетила показ фильма "Девушка-гонзо", в котором сыграла главную роль.

Камила Морроне / © Associated Press
Камила Морроне / Фото: Associated Press

На красную дорожку она вышла в черном длинном платье со шлейфом и одной бретелькой. У наряда был также приталенный корсет, который эффектно подчеркивал фигуру звезды.

У платья была также элегантная драпировка на юбке в зоне бедер и на декольте корсета.

Камила Морроне / © Associated Press
Камила Морроне / Фото: Associated Press

Лук Камила дополнила макияжем в коричневой гамме, укладкой и несколькими украшениями. Завершили ее вечерний образ сатиновые туфли-лодочки на высоких каблуках.

Камила Морроне / © Associated Press
Камила Морроне / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
4767
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