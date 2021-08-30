В черном платье с эффектными деталями: 65-летняя Крис Дженнер на мероприятии с бойфрендом

В черном платье с эффектными деталями: 65-летняя Крис Дженнер на мероприятии с бойфрендом

Пара попала под прицел папарацци, когда выходила из водного такси.

Мама американских суперзвезд из семейства Кардашьян-Дженнер, 65-летняя Крис Дженнер, прилетела в Италию, чтобы посетить показ Dolce & Gabbana, который проходил в Венеции.

На мероприятие она прибыла в компании 40-летнего бойфренда Кори Гэмбла, который был одет в белый пиджак и черные штаны. Его образ завершили велюровые лоферы и золотые цепи на шее. Из водного такси Кори вышел с бокалом в руке.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл / Getty Images

Крис же выбрала для мероприятия роскошное черное платье из шифона, которое украшали манжеты и пояс из стразов. В ушах у телезвезды были крупные серьги в форме крестов, конечно же, от Dolce & Gabbana.

Крис Дженнер / Getty Images

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Звездные гости на показе Dolce & Gabbana в Венеции (7 фото)

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