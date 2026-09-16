В черном платье с глубоким декольте: эффектная Екатерина Бужинская снялась в новой фотосессии

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская снялась в новой стильной фотосессии, для которой выбрала эффектный аутфит.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Артистка позировала перед камерой в черном облегающем платье миди с открытыми плечами, глубоким декольте и полупрозрачной юбкой. Вокруг шеи у нее был обмотан черный шарф, концы которого свободно свисали.

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Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Талию Бужинская подчеркнула широким черным кожаным поясом с большой золотой пряжкой. Лук она дополнила полупрозрачными длинными перчатками, черными капроновыми колготками и черными туфлями с металлическими заостренными носками и на высоких шпильках.

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Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Еще одним ярким акцентом образа звезды стали черные солнцезащитные очки футуристической формы. У Екатерины была красивая прическа с локонами и нежный макияж.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в день своего рождения появилась в кружевном платье.

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