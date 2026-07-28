ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

В черном платье с глубоким декольте: элегантная Кайя Гербер посетила вечеринку в Нью-Йорке

Модель продемонстрировала элегантный и соблазнительный образ в стиле минимализма 90-х.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер посетила вечеринку после премьеры сериала The Shards в Нью-Йорке.

Для вечернего выхода красавица выбрала длинное черное платье на тонких бретельках фасона «русалка». Наряд имел глубокое овальное декольте, открытую спину и прекрасно подчеркнул стройную фигуру модели.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя дополнила свой наряд черными лакированными босоножками на каблуках и черной меховой сумкой. На вечеринке она появилась в узких солнцезащитных очках, которые придали ее наряду загадочности.

Гербер уложила волосы волнами и придала им объем у корней, а в макияже использовались натуральные оттенки. Нюдовый маникюр завершил образ модели.

Напомним, Кайя Гербер в прозрачном платье с кристаллами и без бюстгальтера позировала на премьере сериала в Нью-Йорке.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie