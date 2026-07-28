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- Шоу-бизнес
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В черном платье с глубоким декольте: элегантная Кайя Гербер посетила вечеринку в Нью-Йорке
Модель продемонстрировала элегантный и соблазнительный образ в стиле минимализма 90-х.
Кайя Гербер посетила вечеринку после премьеры сериала The Shards в Нью-Йорке.
Для вечернего выхода красавица выбрала длинное черное платье на тонких бретельках фасона «русалка». Наряд имел глубокое овальное декольте, открытую спину и прекрасно подчеркнул стройную фигуру модели.
Кайя дополнила свой наряд черными лакированными босоножками на каблуках и черной меховой сумкой. На вечеринке она появилась в узких солнцезащитных очках, которые придали ее наряду загадочности.
Гербер уложила волосы волнами и придала им объем у корней, а в макияже использовались натуральные оттенки. Нюдовый маникюр завершил образ модели.
Напомним, Кайя Гербер в прозрачном платье с кристаллами и без бюстгальтера позировала на премьере сериала в Нью-Йорке.