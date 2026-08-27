В черном платье с глубоким декольте и жемчужными бретельками: Николь Кидман очаровала образом на фотоколле

Николь Кидман / © Associated Press

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Николь Кидман посетила фотоколл фильма «Практическая магия 2», которая состоялась в бальном зале лондонского отеля Claridge’s.

Для мероприятия актриса выбрала черное платье до колен лаконичного облегающего кроя. Наряд имел глубокое V-образное декольте и слегка расклешенную юбку. Особой деталью образа стали длинные нитки жемчуга, прикрепленные к бретелькам платья.

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Николь Кидман / © Associated Press

Платье Кидман дополнила черно-белыми слингбэками на высоких каблуках. Волосы звезда уложила волнами и перекинула на одну сторону. В макияже она подчеркнула голубые глаза черной подводкой и тушью, а также нанесла на скулы розовые румяна.

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Николь Кидман / © Associated Press

Аутфит Николь выглядел элегантно и немного мистично, что соответствовало атмосфере фильма.

Николь Кидман / © Associated Press

На фотоколле Кидман позировала вместе с Сандрой Баллок, Джои Кинг и Мэйси Уильямс. В продолжении культового фильма 1998 года Кидман и Буллок вновь сыграли сестер-ведьм Джиллиан и Салли Оуэнс.

Мэйси Уильямс, Сандра Баллок, Николь Кидман и Джои Кинг / © Associated Press

О фильме:

Режиссером продолжения культового фильма «Практическая магия» стала Сюзанна Бир. В картине, помимо Николь Кидман и Сандры Баллок, также снялись Джои Кинг, Мэйси Уильямс, Ли Пейс, Шоло Маридуэнья, Солли Мак-Леод, Дайан Вист и Стокард Ченнинг.

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По сюжету сестры Оуэнс вновь оказываются в мире, полном приключений при лунном свете и могущественной родовой магии. На этот раз им предстоит противостоять темному проклятию, которое грозит навсегда разрушить их семью. Зрителей ждет история о магии, хаосе и силе семейных уз.

В украинских кинотеатрах фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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