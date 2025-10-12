ТСН в социальных сетях

В черном платье с глубоким вырезом: Эль Фэннинг в лаконичном образе пришла на вечеринку

27-летняя американская актриса приехала в Великобританию на кинофестиваль.

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг посетила вечеринку Академии, которая состоялась в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля BFI в отеле The Dorchester.

Актриса появилась там в лаконичном образе. На ней было черное платье миди А-силуэта на бретельках и с глубоким вырезом. Наряд Эль скомбинировала с черными босоножками, украшенными небольшими пряжками с камнями, и черным клатчем с брошью с камнями.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Фэнниг сделала укладку с мягкими локонами и боковым пробором, макияж с бежевой помадой и молочный маникюр. От украшений в этот раз звезда решила отказаться.

Напомним, Эль Фэннинг в очень длинном джинсовом пальто пришла на фэшн-шоу.

