В черном платье с глубоким вырезом: Эль Фэннинг в лаконичном образе пришла на вечеринку
27-летняя американская актриса приехала в Великобританию на кинофестиваль.
Эль Фэннинг посетила вечеринку Академии, которая состоялась в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля BFI в отеле The Dorchester.
Актриса появилась там в лаконичном образе. На ней было черное платье миди А-силуэта на бретельках и с глубоким вырезом. Наряд Эль скомбинировала с черными босоножками, украшенными небольшими пряжками с камнями, и черным клатчем с брошью с камнями.
Фэнниг сделала укладку с мягкими локонами и боковым пробором, макияж с бежевой помадой и молочный маникюр. От украшений в этот раз звезда решила отказаться.
