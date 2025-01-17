В черном платье с "голым" эффектом: Люси Лью посетила премьеру фильма, в котором сыграла

56-летняя Люси Лью - звезда фильма "Ангелы Чарли" - посетила мероприятие в Нью-Йорке. Она блистала на премьере фильма "Присутствие" - американского сверхъестественного триллера, в котором сыграла вместе со скандальной и эпатажной Джулией Фокс.

На этом мероприятии Люси позировала в длинном черном платье с высокой горловиной. Наряд имел кружевные вставки и так называемый "голый" эффект на лифе и юбке.

Наряд она дополнила небольшим клатчем, прической, макияжем и украшениями с камнями.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Напомним, что в прошлом году фильму "Ангелы Чарли" исполнилось уже 24 года и все актрисы, которые в нем снялись стали суперзвездами и сейчас занимаются не только кино. Дрю Бэрримор, например, запустила собственное шоу на телевидении, а вот 51-летняя Камерон Диас стала мамой и рассекретила, что у нее родился сын. Недавно звезда впервые за длительное время вышла на публику - блистала на премьере фильма Netflix.

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