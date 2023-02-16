В черном платье с интересной деталью: Энн Хэтэуэй на кинофестивале в Берлине

В Берлине сегодня стартует 73-й кинофестиваль Берлинале. На фотоколле фотографы уже запечатлели актрису Энн Хэтэуэй, которая приехала на фестиваль.

Откроет фестиваль фильм режиссера Ребекки Миллер "Иди ко мне, детка", главные роли в нем сыграли Питер Динклейдж и Энн Хэтэуэй.

В центре сюжета главный герой - композитор по имени Стивен. Он живет в Нью-Йорке и не может дописать оперу, поэтому отправляется на поиски вдохновения, следуя совету своей бывшей жены Патриши (ее играет Энн Хэтэуэй).

На дорожку 40-летняя Хэтэуэй вышла в черном ансамбле. Это было трикотажное платье, зауженное книзу, с широким кожаным поясом на талии с молнией посередине. У платья также был капюшон и глубокий вырез на декольте. Наряд актриса сочетала с черными колготами и босоножками на высоких шпильках. Энн распустила густые каштановые волосы, сделала макияж глаз и немного матовой помадой накрасила губы. Лук свой актриса дополнила несколькими кольцами на пальцах и светлым маникюром.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Отметим, председателем жюри фестиваля в этом году стала Кристен Стюарт. А почетного "Золотого медведя" за свой вклад в кинематограф получит Стивен Спилберг.

Также ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, Энн Хэтэуэй после широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сделала пожертвования в фонды "Красного Креста Украины", UNICEF и Save the Children.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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