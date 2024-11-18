В черном платье с интересными рукавами: улыбающаяся Джулианна Мур на ивенте в Лос-Анджелесе

63-летняя актриса снова выбрала для своего выхода в свет элегантный черный цвет.
Джулианна Мур посетила 15-ю церемонию вручения наград Governors Awards, которая прошла в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.
На ивенте она предстала в черном платье макси из весенне-летней коллекции 2025 года бренда Proenza Schouler. Наряд имел плиссирование и интересные рукава, которые были пришиты спереди на юбке.
Аутфит актриса дополнила парными черными широкими браслетами с камнями, бриллиантовыми кольцами и экстравагантным колье с бриллиантами Suzanne Belperron.
У Мур была аккуратная укладка с ровным пробором и нежный макияж.
На красной дорожке она позировала также со своими коллегами из фильма "Комната по соседству" (The Room Next Door) – актрисой Тильдой Суинтон, одетой в красное платье, и кинорежиссером Педро Альмодоваром, на котором был серый костюм и черная водолазка.
Напомним, Джулианна Мур на кинофестивале в Хэмптоне предстала в черном наряде без рукавов.
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