- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье с капюшоном: Кара Делевинь появилась на светской тусовке в Беверли-Хиллз
33-летняя модель задала тон гламуру на красной дорожке, прибыв на светское мероприятие.
Кара Делевинь посетила 37-ю церемонию вручения премии GLAAD Media Awards в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.
33-летняя модель и актриса Кара Делевинь выглядела смело в черном платье с капюшоном, позируя перед собравшимися фотографами. Она дополнила образ черными сатиновыми туфлями-лодочками на шпильках, маникюром в светлом оттенке, макияжем со стрелками на веках и собранными в пучок волосами.
Знаменитости собрались, чтобы отметить самые значимые достижения в области репрезентации ЛГБТК-сообщества.
Напомним, ранее мы показывали в каком образе Кара Делевинь появилась на мировой премьере фильма «Мятежный перевал», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Тогда модель выбрала корсетное платье и высокие перчатки-чулки.