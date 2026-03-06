В черном платье с капюшоном: Кара Делевинь появилась на светской тусовке в Беверли-Хиллз

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь посетила 37-ю церемонию вручения премии GLAAD Media Awards в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

33-летняя модель и актриса Кара Делевинь выглядела смело в черном платье с капюшоном, позируя перед собравшимися фотографами. Она дополнила образ черными сатиновыми туфлями-лодочками на шпильках, маникюром в светлом оттенке, макияжем со стрелками на веках и собранными в пучок волосами.

Знаменитости собрались, чтобы отметить самые значимые достижения в области репрезентации ЛГБТК-сообщества.

Напомним, ранее мы показывали в каком образе Кара Делевинь появилась на мировой премьере фильма «Мятежный перевал», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Тогда модель выбрала корсетное платье и высокие перчатки-чулки.