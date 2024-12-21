В черном платье с кружевом: Флоренс Пью посетила показ фильма в Лондоне

Актриса выбрала наряд любимого бренда.
В этом году с участием Флоренс Пью вышла романтическая драма под названием "Время жить". И несмотря на то, что премьера фильма состоялась еще осенью, иногда продолжаются мероприятия посвященные этой картине, которые Пью посещает.
20 декабря специальный показ фильма состоялся в отеле Ham Yard в Лондоне. Флоренс появилась перед фотографами в длинном черном шелковом платье от бренда Rodarte. Это был наряд из коллекции весна-лето 2025.
Платье украшали рукава-фонарики, глубокое декольте и кружевная отделка под грудью. Также у него были завязки на груди. Носила свое платье Флоренс в сочетании с массивными серьгами и гламурной обувью на каблуках. Волосы актриса уложила в легкую прическу и сделала макияж с блестящими тенями.
Ранее она неоднократно надевала наряды от Rodarte на светские мероприятия и вечеринки. В частности в гламурном розовом платье от этого бренда она пришла на вручение премии Governors Awards.
Также Пью посетила прием новых членов Академии кинематографических искусств и наук 2022 года в Национальной галерее в Лондоне в прозрачном наряде.
А розовое платье-пеньюар надела на вручение премии The British Independent Film Awards.
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