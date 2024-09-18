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В черном платье с молниями на юбке: 21-летняя Лила Мосс посетила показ Burberry

В черном платье с молниями на юбке: 21-летняя Лила Мосс посетила показ Burberry

Лила Мосс / Фото: Getty Images

В Лондоне состоялся показ коллекции прет-а-порте бренда Burberry.

21-летняя дочь британской супермодели Кейт Мосс - Лила - посетила показ бренда Burberry весна-лето 2025, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Девушка в этот раз была гостьей показа и не дефилировала на подиуме.

Лила надела на мероприятие черное платье-водолазку с плиссировкой и длинными рукавами, которое украшали два высоких разреза на юбке с молниями, которые Лила носила расстегнутыми, демонстрируя ноги.

Дополнила образ девушка креативными сапогами с мехом и небольшой сумкой с фирменным клетчатым принтом бренда.

Лила Мосс / © Getty Images
Лила Мосс / Фото: Getty Images

Также этот модный показ посетила британская аристократка Амелия Виндзор и известная топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images
Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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