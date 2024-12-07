В черном платье с накидкой: Эмили Блант вышла на красную дорожку в наряде от Gucci

Актриса Эмили Блант появилась среди гостей на Международном кинофестивале на Красном море, который стартовал в Саудовской Аравии. В рамках этого события состоялось еще одно мероприятие под названием "Женщины в кино".

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Эмили вышла к фотографам в длинном черном платье от Итальянского бренда Gucci.

Платье было однотонным, с тонкими бретельками и глубоким квадратным декольте. Носила актриса свой наряд с длинной плиссированной накидкой со шлейфом, которая завязывалась на шее.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Свой вечерний образ известная актриса дополнила роскошными украшениями с бриллиантами - колье и серьгами. Ее волосы были уложены в элегантную прическу с локонами, а на лице она сделала нежный макияж.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Напомним, что в день открытия кинофестиваля Эмили появилась перед фотографами в гламурном платье от бренда Tamara Ralph из коллекции от-кутюр осень-зима 2024.

Наряд имел длинные рукава и высокую горловину, а также был полностью расшит мелкими золотистыми пайетками и бисером. Но было у платья также несколько акцентов - на юбке его украшал высокий разрез открывающий ногу, а также вставка из черного бархата с большими бантами.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

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