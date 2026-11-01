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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В черном платье с необычным декором: Эшли Грэм подчеркнула фигуру на церемонии в Нью-Йорке

Модель plus-size выбрала элегантный наряд с драпировкой и полупрозрачными лентами, которые образовывали объемные петли.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм посетила церемонию вручения наград WSJ. Magazine Innovator Awards в Музее современного искусства в Нью-Йорке. На фотодорожке она появилась в черном наряде из осенней коллекции Ernesto Naranjo 2026 года.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Платье длины миди имело высокий воротник, американский вырез и мягкую драпировку в области талии, которая подчеркивала силуэт модели. Наряд также был украшен широкими полупрозрачными черными лентами с блеском на плечах и бедрах, которые спускались вдоль юбки.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Аутфит Эшли дополнила черными босоножками с тонкими ремешками вокруг лодыжек и каблуками. Из украшений она выбрала небольшие серьги-кольца с камнями и шариками цвета металлик, а также серебрянные кольца.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Грэм гладко зачесала волосы с боковым пробором и собрала их сзади. В макияже она сделала акцент на глазах с помощью темных теней и выразительных стрелок, а губы подчеркнула бежевым блеском. Завершил образ нюдовый маникюр.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Напомним, Эшли Грэм вышла на подиум Victoria’s Secret в крыльях с цветами, которые распускались во время шоу.

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