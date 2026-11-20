Ева Лонгория / © Getty Images

Реклама

Ева Лонгория посетила ежегодное мероприятие Annual Women of Worth Celebration, организованное косметическим брендом L’Oréal Paris в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном вечернем образе. На Еве было элегантное черное платье макси, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Реклама

Ева Лонгория / © Getty Images

Наряд имел глубокое декольте в форме сердца и необычным объемным декором на бедрах в виде волнообразной скульптурной конструкции, которая придавала образу оригинальность.

Реклама

Аутфит Лонгория дополнила золотистыми длинными серьгами, браслетом и кольцом из этого же комплекта. Актриса сделала красивую укладку с легкими волнами и макияж с пышными ресницами и нюдовым блеском.

Напомним, Ева Лонгория привлекла внимание на мероприятии своим эффектным образом в роскошном красном платье от бренда Gaurav Gupta.

Новости партнеров