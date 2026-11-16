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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В черном платье с объемным декором от Chanel: Пенелопа Крус в вечернем образе позировала на премии

52-летняя испанская актриса выглядела очаровательно на светском мероприятии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус посетила церемонию вручения премии Governors Awards в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Актриса очаровала присутствующих своим вечерним нарядом.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

На ней было черное платье в пол от Chanel Haute Couture. Наряд в области декольте и на спущенных рукавах был украшен объемным декором, напоминавшим цветочные аппликации и перья. На одном плече была тонкая блестящая бретелька. Драпировка на лифе подчеркивала талию, а от узла спереди вдоль юбки спадали длинные концы ткани.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Крус дополнила наряд сверкающим бриллиантовым ожерельем с каплевидной подвеской, небольшими серьгами-гвоздиками и кольцами с камнями. Часть волос она собрала на затылке, сделав начес, и разделила челку на две стороны. У нее был насыщенный макияж с тёемной подводкой на глазах, персиковыми румянами и красной помадой, а также нежный маникюр.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Напомним, Пенелопа Крус в нежном платье Chanel с цветочными аппликациями появилась на премьере в Лондоне.

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