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В черном платье с обнаженной спиной: соблазнительный аутфит британской модели

В черном платье с обнаженной спиной: соблазнительный аутфит британской модели

В черном платье с обнаженной спиной: соблазнительный аутфит британской модели

Арабелла Чи/Instagram

Нечасто увидишь Арабеллу Чи в одежде.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram свой соблазнительный аутфит.

На фотографиях блондинка появилась в черном длинном платье с американской проймой и обнаженной спиной. Наряд она скомбинировала с черными босоножками.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Арабелла уложила волосы в локоны и сделала красивый макияж. В ушах у нее были золотые лаконичные серьги, а на руках – браслеты и кольца. Длинный белый маникюр завершил образ Чи.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показала фото в миниатюрном бикини.

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