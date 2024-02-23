В черном платье с обнаженной спиной: соблазнительный аутфит британской модели

Нечасто увидишь Арабеллу Чи в одежде.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram свой соблазнительный аутфит.
На фотографиях блондинка появилась в черном длинном платье с американской проймой и обнаженной спиной. Наряд она скомбинировала с черными босоножками.
Арабелла уложила волосы в локоны и сделала красивый макияж. В ушах у нее были золотые лаконичные серьги, а на руках – браслеты и кольца. Длинный белый маникюр завершил образ Чи.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показала фото в миниатюрном бикини.
Читайте также: