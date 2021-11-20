В черном платье с обнаженной спиной: участница "Холостяка-11" в новой фотосессии

Джессика Чеги продемонстрировала элегантно-сексуальный образ.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – опубликовала снимок из новой фотосессии. На нем девушка предстала в черном обтягивающем платье с обнаженной спиной и шнуровкой. Ее гладкие волосы собраны в пучок. Уши она украсила золотистыми серьгами.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Позирует Джесс спиной к камере, сидя на полу. Получилось загадочно.

"Так трудно каждый раз соответствовать "идеалам", "нормам", "трендам". Не всегда есть настроение зайти в Инстаграм, не всегда есть желание идти на тренировки, не всегда хочется одеваться стильно. Иногда я выбираю комфорт, но не рассказываю вам обо всем, что происходит вокруг меня, что в моих мыслях, и почему тяжело на душе.

Возможно, это осенняя меланхолия, но нет, на самом деле есть разные события в моей жизни, которыми не хочется делиться. Не хочется вызвать у вас жалость, как это делают многие блогеры для хайпа. Хочу остаться для вас именно той жизнерадостной, уверенной в себе девушкой, которая всегда знает, что хочет. Хотя порой это не так, потому что не знаю, куда дальше двигаюсь. Но уверена, что все будет хорошо, будет как нельзя лучше для меня. Просто я еще сама этого не знаю", - поделилась девушка размышлениями под фото.

Ранее Чеги показала фотографии, на которых она предстала обнаженной, прикрывая бюст руками и волосами.

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